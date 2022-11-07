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1 час назад

76-летняя певица Шер подтвердила роман с 36-летним продюсером

Газета.Ru

76-летняя певица Шер подтвердила свои отношения с 36-летним музыкальным продюсером Александром Эдвардсом. Об этом сообщает Daily Mail.

76-летняя певица Шер подтвердила роман с 36-летним продюсером
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Шер выложила в личном блоге фотографию Александра и призналась подписчикам, что ей плевать на сорокалетнюю разницу в возрасте, ведь новый возлюбленный относится к ней «как к королеве». Певица добавила, уже познакомила Александра со своей семьей.

«Любовь не знает математики. Я не защищаю нас. Ненавистники будут ненавидеть... Неважно, ведь мы счастливы и никого не беспокоим. И не волнуйтесь, я влюблена, но не ослеплена этим», — подписала снимок звезда.

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