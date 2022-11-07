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1 час назад

SHAMAN считает хейт одной из причин своей популярности

Слово и Дело

Российский певец SHAMAN буквально «выстрелил» в этом году благодаря двум хитам — «Встанем» и «Я русский». При этом вместе с популярностью пришел негатив в виде хейтеров.

SHAMAN считает хейт одной из причин своей популярности
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, позитивно относится к различного рода недоброжелателям. По его словам, хейт только способствует популярности.

«Для меня они только в плюс. Значит, мои песни цепляют, не оставляют никого равнодушным. К тому же я не только исполнитель, но и автор. Такая реакция на мое творчество мне приятна вдвойне. Еще и дополнительное привлечение внимания. Лишняя раскрутка не помешает!» — поделился певец с изданием ZHARAmag.

Совсем недавно SHAMAN выпустил патриотический клип на один из своих хитов «Встанем». В съемках видео приняли участие многие российские звезды эстрады.

Шоу-бизнес,Ярослав Дронов,
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