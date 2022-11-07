Маковецкий устроил потасовку на борту самолета

Актер Сергей Маковецкий устроил потасовку на борту пассажирского самолета, который летел в Новосибирск. Как сообщает «Слово и Дело», об этом в соцсетях рассказал заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский.

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По его словам, Маковецкий находился на самолете в состоянии алкогольного опьянения, но отдавал отчет своим действиям, поскольку конфликт возник с актрисой Людмилой Максаковой. Оба артиста давно испытывают друг к другу неприязнь и соперничают за лидерство в театре имени Вахтангова.

«В самолете, летящем на гастроли в Новосибирск, ненавидящие друг друга народные артисты снова сцепились в рукопашной схватке. Под действием спиртного артист в бизнес-классе стал неуправляемым», — описал ситуацию Садальский.