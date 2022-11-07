«Ты неприятная»: Кудрявцева высказалась о внешности Салтыковой

— Я всегда всем красивым женщинам говорю, что они неприятные. Так вот, Салтыкова, ты — неприятная. И в 90-х такая была и сейчас. Оценивать Иру, которую я знаю много лет, конечно, нелегко. Ты красивая и бесишь меня, — сказала теледива.