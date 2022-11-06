Боня капитулировала перед Киркоровым и «наехала» на Наргиз

Недавно все говорили о конфликте между артистом Филиппом Киркоровым и Викторией Боней, которая вступилась за певицу Наргиз Закирову, оскорбленную поп-королем.
Но итогом этой истории стала капитуляция Бони, а «палки» полетели уже в сторону опальной певицы, пишет StarHit.
«Мне не нужны извинения от Наргиз. Если бы вы видели, что она
говорила про Россию, то он правильно сказал. Зачем опускаться на ее уровень, если она дура? Наргиз меня не благодарила, потому что я ее знать не знаю. Я не знала, про кого шла речь. Но я понимаю, что про женщину говорить так не стоит», – заявила теледива.
В свое оправдание Боня добавила, что ей просто не понравилось, как Филипп Киркоров обратился к женщине. Ее же личное отношение к Наргиз остается крайне скептическим.
Стоит отметить, что и сам поп-король довольно оперативно стер свою публикацию, в которой он, не скупясь на выражения, облил Викторию Боню ушатом нечистот.