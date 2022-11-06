Боня капитулировала перед Киркоровым и «наехала» на Наргиз

«Мне не нужны извинения от Наргиз. Если бы вы видели, что она

говорила про Россию, то он правильно сказал. Зачем опускаться на ее уровень, если она дура? Наргиз меня не благодарила, потому что я ее знать не знаю. Я не знала, про кого шла речь. Но я понимаю, что про женщину говорить так не стоит», – заявила теледива.