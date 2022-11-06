Волочкова сравнила сбежавших из России артистов с крысами

Балерина Анастасия Волочкова резко высказалась об артистах, которые сбежали из России после обострения конфликта на Украине. Звезда сравнила коллег с крысами.
Волочкова отметила, что поведение и поступки сбежавших знаменитостей можно объяснить трусостью. Она добавила, что они обязаны вернуться в Россию и оправдаться.
«Те, кто сбежал трусливо как крысы, — это люди, артисты, которых я не могу уважать, как бы я к ним не относилась раньше. Это трусливые поступки», — цитирует танцовщицу издание «Абзац».
Спецоперация России на Украине спровоцировала отъезд многих представителей шоу-бизнеса. В их числе оказались Алла Пугачева, Земфира, Чулпан Хаматова, Регата Литвинова и другие.