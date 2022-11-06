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42 минуты назад

Волочкова сравнила сбежавших из России артистов с крысами

Слово и Дело

Балерина Анастасия Волочкова резко высказалась об артистах, которые сбежали из России после обострения конфликта на Украине. Звезда сравнила коллег с крысами.

Волочкова сравнила сбежавших из России артистов с крысами
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Волочкова отметила, что поведение и поступки сбежавших знаменитостей можно объяснить трусостью. Она добавила, что они обязаны вернуться в Россию и оправдаться.

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«Те, кто сбежал трусливо как крысы, — это люди, артисты, которых я не могу уважать, как бы я к ним не относилась раньше. Это трусливые поступки», — цитирует танцовщицу издание «Абзац».

Спецоперация России на Украине спровоцировала отъезд многих представителей шоу-бизнеса. В их числе оказались Алла Пугачева, Земфира, Чулпан Хаматова, Регата Литвинова и другие.

Шоу-бизнес,Чулпан Хаматова,Алла Пугачева,Анастасия Волочкова,
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