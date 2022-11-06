Стилист объяснил, почему Пугачева в последнее время выглядит моложе

Анвар Очилов, стилист и друг Аллы Пугачевой, много лет работавший над ее имиджем, раскрыл секрет «омоложения» певицы. Он считает, что главным стимулом для нее явилось появление наследников от молодого супруга. Алла Борисовна не хочет выглядеть, как бабушка Лизы и Гарри, поэтому она приложила максимум усилий, чтобы сменить имидж.Об этом информирует 5 Канал.
Примадонна меняет прически и цвет волос, наносит деликатный макияж, выбирает одежду молодежного плана. Последнее теперь ей делать нетрудно – звезда вернула себе девичью стройность.
«Пугачева всегда старается выглядеть идеально, пытается все время ухаживать за собой, несмотря на то, где она находится — дома или в гостях, или на улице, или на публику выходит. Она всегда старается быть моложе и одевается очень хорошо. Если взять период, когда у нее еще детей не было, то она была одна. А сейчас она стала более стильная, молодая и красивая», - сказал Очилов.
На фоне отъезда Аллы Пугачевой с семьей за границу многие злопыхатели пытаются выставить Примадонну человеком высокомерным и эгоистичным. Ольга Кормухина вступилась за Аллу Борисовну, напомнив, что та помогала очень многим людям, в том числе тем, кого не знала лично.