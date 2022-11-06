Стилист объяснил, почему Пугачева в последнее время выглядит моложе

«Пугачева всегда старается выглядеть идеально, пытается все время ухаживать за собой, несмотря на то, где она находится — дома или в гостях, или на улице, или на публику выходит. Она всегда старается быть моложе и одевается очень хорошо. Если взять период, когда у нее еще детей не было, то она была одна. А сейчас она стала более стильная, молодая и красивая», - сказал Очилов.