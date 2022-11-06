Стало известно, во что обошлось Королевой похудение на три килограмма

Наташа Королева – обладательница красивых женственных форм. Однако у звезды есть склонность к набору лишнего веса и, чтобы с ней бороться, певице приходится прилагать немалые усилия.

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В этом году звезда решила отдать свою фигуру в руки профессионалов. Как рассказывают day.ru, Королева долго выбирала подходящий медицинский центр и, наконец, остановилась на санатории в Кисловодске. Там ей предложили курс детокса под наблюдением личного диетолога-психолога.

Рацион певицы составляла местная минеральная вода, специальные травяные чаи и протертые овощи с кусочком хлеба. Также она проходила различные процедуры.

Итогом комплекса манипуляций были сброшенные три килограмма. Как пишут журналисты издания, за путевку Королева выложила около 180 тысяч рублей. Тем не менее, звезда осталась довольна.

«Я вылетела оттуда птицей. Очень круто. Я думаю, надо взять себе за привычку раз в год хотя бы ездить в такое место и делать себе такие релаксы», — отметила она.