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20 минут назад

Экс-гитарист Duran Duran отменил первое за 17 лет выступление из-за рака

Елена Прошина

Из-за рака четвертой степени бывший гитарист Duran Duran Энди Тейлор не приехал на церемонию введения группы в Зал славы рока. Об этом сообщает Hollywood Reporter.

Экс-гитарист Duran Duran отменил первое за 17 лет выступление из-за рака
Фото: СоцсетиСоцсети

Впервые за 17 лет Тейлор должен был выступить вживую 5 ноября. В этот день группа играла на церемонии введения Duran Duran в Зал славы рок-н-ролла в Лос-Анджелесе.

Однако участник группы Саймон ЛеБон сказал, что Тейлор не смог приехать из-за болезни.

«Четыре года назад у Энди диагностировали рак простаты четвертой стадии, — пояснил ЛеБон.

Он прочитал отрывок из письма Тейлора, который надеялся присоединиться к группе, но здоровье не позволило ему приехать с Ибицы.

«Есть только чистая любовь и уважение ко всему, что мы написали, записали и достигли вместе. Эту 44-летнюю вещь под названием «Duran Duran» не остановить», - говорилось в письме.

Тейлор также подробно рассказал о своей болезни.

«Чуть более 4 лет назад мне поставили диагноз метастатический рак простаты 4 стадии. Хотя мое нынешнее состояние не представляет непосредственной угрозы для жизни, лекарства нет», – написал музыкант.

По его словам, он прошел курс очень сложного лечения и до поры чувствовал себя хорошо, но «примерно неделю назад начался регресс».

Он отметил, что «гордится четырьмя братьями», поражен их долговечностью и очень рад получить эту награду.

«Я часто сомневался, что этот день наступит. Теперь я чертовски рад, что он наступил», - написал Тейлор о церемонии введения в зал славы.

Шоу-бизнес,Энди Тейлор,
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