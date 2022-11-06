Лолита объявила, что российская эстрада «почистилась»

Лолита Милявская дала концерт в Екатеринбурге. Свое выступление Лолита начала с того, что вышла в больничном халате и медицинской маске и исполнила песню Моргенштерна* «Кадиллак».

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Затем певица сорвала с себя халат и маску и осталась в обтягивающем черном комбинезоне, к котором далее и выступала. В перерывах между песнями звезда выходила в зал, общалась со зрителями и фотографировалась с ними. Не обошла Милявская и тему сбежавших из России артистов, - информирует «Комсомольская Правда».

«Вы заметили, как почистили нашу эстраду? Кроме меня и Лепса никого не осталось. Гриша скоро будет тоже выступать в Екатеринбурге», - сказала Лолита.

Изначально звезда должна была выступить в Екатеринбурге с праздничным концертом 8 марта, но из-за болезни певице пришлось отменить выступление.

Недавно Лолита Милявская пожертвовала комфортом ради экономии времени и поехала на собственное выступление, которое должно было состояться в подмосковном Жуковском, на электричке. Об этом она написала в Телеграм-канале.