Продюсер Ашуров назвал топ-5 самых востребованных на Новый год артистов

Впереди новогодние праздники. И несмотря на то, что в нынешней ситуации особо пышных торжеств ждать вряд ли стоит, все равно у представителей шоу-бизнеса наступает горячая пора, когда они могут неплохо заработать.

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По мнению продюсера Дмитрия Ашурова, безусловно, в этом году цены на выступления на корпоративах сильно упадут. Те звезды, что ранее получали по 5 миллионов за концерт, удовольствуются тремя-четырьмя, а те, кто пел за миллион – согласятся и на 600 тысяч рублей.

Также эксперт представил порталу popcornnews список тех, кто в любом случае будет востребован и хорошо оплачен.