Продюсер Ашуров назвал топ-5 самых востребованных на Новый год артистов

Впереди новогодние праздники. И несмотря на то, что в нынешней ситуации особо пышных торжеств ждать вряд ли стоит, все равно у представителей шоу-бизнеса наступает горячая пора, когда они могут неплохо заработать.
По мнению продюсера Дмитрия Ашурова, безусловно, в этом году цены на выступления на корпоративах сильно упадут. Те звезды, что ранее получали по 5 миллионов за концерт, удовольствуются тремя-четырьмя, а те, кто пел за миллион – согласятся и на 600 тысяч рублей.
Также эксперт представил порталу popcornnews список тех, кто в любом случае будет востребован и хорошо оплачен.
«При любых раскладах позовут Диму Билана, Сергея Лазарева, Филиппа Киркорова, Николая Баскова и Григория Лепса. Список можно и дополнять, например, Леонидом Агутиным. Суммы зависят от заказчика: есть щедрые, а кто-то будет торговаться», - сказал Ашуров.
Иосиф Пригожин на фоне сложной ситуации в стране и в мире предложил изменить формат празднования Нового года в России. Супруг певицы Валерии считает, что следует отказаться от пышных гуляний и перевести празднование в семейное русло.