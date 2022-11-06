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1 час назад

Продюсер Ашуров назвал топ-5 самых востребованных на Новый год артистов

Ирина Лебедева

Впереди новогодние праздники. И несмотря на то, что в нынешней ситуации особо пышных торжеств ждать вряд ли стоит, все равно у представителей шоу-бизнеса наступает горячая пора, когда они могут неплохо заработать.

Продюсер Ашуров назвал топ-5 самых востребованных на Новый год артистов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению продюсера Дмитрия Ашурова, безусловно, в этом году цены на выступления на корпоративах сильно упадут. Те звезды, что ранее получали по 5 миллионов за концерт, удовольствуются тремя-четырьмя, а те, кто пел за миллион – согласятся и на 600 тысяч рублей.

Также эксперт представил порталу popcornnews список тех, кто в любом случае будет востребован и хорошо оплачен.

«При любых раскладах позовут Диму Билана, Сергея Лазарева, Филиппа Киркорова, Николая Баскова и Григория Лепса. Список можно и дополнять, например, Леонидом Агутиным. Суммы зависят от заказчика: есть щедрые, а кто-то будет торговаться», - сказал Ашуров.

Иосиф Пригожин на фоне сложной ситуации в стране и в мире предложил изменить формат празднования Нового года в России. Супруг певицы Валерии считает, что следует отказаться от пышных гуляний и перевести празднование в семейное русло.

Шоу-бизнес,Валерия,Иосиф Пригожин,Сергей Лазарев,Дима Билан,Григорий Лепс,Николай Басков,Филипп Киркоров,
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