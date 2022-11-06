Горох поблагодарил друзей Моисеева за помощь с организацией похорон

Сергей Горох, директор Бориса Моисеева, благодарит звезд российского шоу-бизнеса, которые оказали помощь при организации комплекса траурных мероприятий. Об этом сообщает «Московский Комсомолец».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Игорь Крутой смог решить вопрос с местом захоронения Моисеева.

«После смерти Бори возникли большие проблемы с местом на кладбище. Игорь Яковлевич помог все быстро решить», - сказал Горох.

Финансово помогли Алла Пугачева, Надежда Бабкина, Лолита и Алсу. Бабкина, кроме этого, до сих под оказывает большую моральную поддержку.

Отдельное спасибо Сергей сказал Алле Борисовне. Как известно, Примадонна сыграла огромную роль в становлении карьеры Моисеева. И в последние годы, когда артист уже тяжело болел, она постоянно был с ним рядом.

«С Аллой Пугачевой был всегда на связи. Она постоянно нам помогала. Один раз в месяц передавала передачку с продуктами. В ней находилось столько всего, что невозможно было съесть. Холодильник Алла Борисовна забивала до отказа!» - рассказал Горох.