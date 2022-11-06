В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 62.10EUR 60.61
Войти в почту
45 минут назад

Горох поблагодарил друзей Моисеева за помощь с организацией похорон

Ирина Лебедева

Сергей Горох, директор Бориса Моисеева, благодарит звезд российского шоу-бизнеса, которые оказали помощь при организации комплекса траурных мероприятий. Об этом сообщает «Московский Комсомолец».

Горох поблагодарил друзей Моисеева за помощь с организацией похорон
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Игорь Крутой смог решить вопрос с местом захоронения Моисеева.

«После смерти Бори возникли большие проблемы с местом на кладбище. Игорь Яковлевич помог все быстро решить», - сказал Горох.

Финансово помогли Алла Пугачева, Надежда Бабкина, Лолита и Алсу. Бабкина, кроме этого, до сих под оказывает большую моральную поддержку.

Отдельное спасибо Сергей сказал Алле Борисовне. Как известно, Примадонна сыграла огромную роль в становлении карьеры Моисеева. И в последние годы, когда артист уже тяжело болел, она постоянно был с ним рядом.

«С Аллой Пугачевой был всегда на связи. Она постоянно нам помогала. Один раз в месяц передавала передачку с продуктами. В ней находилось столько всего, что невозможно было съесть. Холодильник Алла Борисовна забивала до отказа!» - рассказал Горох.

Увидел свет последний, одиннадцатый студийный альбом Бориса Моисеева. Его название - «Я не могу тебя терять». Выход сборника приурочен к 40 дням со дня смерти артиста. В сборник вошли тринадцать композиций, авторы которых - Илья Резник, Алла Пугачева, Раймонд Паулс, Николай Трубач и другие известные персоны.

Шоу-бизнес,Николай Трубач,Борис Моисеев,Илья Резник,Надежда Бабкина,Раймонд Паулс,Алла Пугачева,Игорь Крутой,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители