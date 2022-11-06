Билли Айлиш впервые появилась на публике с новым бойфрендом

Певица Билли Айлиш впервые появилась на публике с новым возлюбленным — музыкантом Джесси Разерфордом. Об этом сообщает Daily Mail.
Отношения 20-летней обладательницы «Грэмми» и 31-летнего фронтмена группы The Neighbourhood продолжают развиваться. Вчера Билли Айлиш и Джесси Резерфорд дебютировали вместе на красной дорожке фестиваля искусства и кинематографа LACMA Art+Film Gala 2022. Во время первого совместного выхода пара устроила настоящее шоу: сначала Билли и Джесси позировали фотографам, закутавшись в огромное одеяло Gucci, а затем скинули его, показав публике парный образ в шелковых пижамах от итальянского модного дома.
Слухи о романе Билли Айлиш и Джесси Рутерфорда появились пару недель назад, после того, как пару заметили на вечеринке Halloween Horror Nights. Позже влюбленные попали в объективы папарации, когда они целовались на выходе ресторана La Mirch в Лос-Анджелесе.