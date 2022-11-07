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1 час назад

Директор Моисеева рассказал о помощи Пугачевой с похоронами певца

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Директор умершего исполнителя Бориса Моисеева Сергей Горох рассказал, что эстрадная певица Алла Пугачева помогла с организацией похорон музыканта. Об этом он сообщил в беседе с Prozvezd.info.

Директор Моисеева рассказал о помощи Пугачевой с похоронами певца
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Медиаменеджер поведал, что многие коллеги Моисеева оказали помощь с организацией похоронной церемонии:

«После смерти Бориса возник вопрос с захоронением. Эту проблему помог решить ИгорИгорь Крутой. Игорь Яковлевич откликнулся по первому моему звонку и вопрос с захоронением был сразу решен. Мне помогали Алла Борисовна, Лолита, Алсу...».

Горох добавил, что Моисеев и Пугачева всегда были на связи и поддерживали дружеские отношения.

«Она постоянно нам помогала. Холодильник забивала до отказа. Один раз в месяц передавала посылку с продуктами, в которой было столько всего, что невозможно было съесть», — рассказал директор Моисеева.

Сама Пугачева не смогла посетить похороны музыканта, так как незадолго до этого покинула Россию.

Борис Моисеев умер 27 сентября. Ему было 68 лет. Артиста нашли мертвым в его московской квартире на Краснопролетарской улице. Его похоронили 2 октября на Троекуровском кладбище.

Позже стало известно, что Следственный комитет России (СКР) начал проверку обстоятельств смерти певца.

Шоу-бизнес,Борис Моисеев,Алла Пугачева,Игорь Крутой,Следственный комитет,
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