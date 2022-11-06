Ким Кардашьян продает особняк, чтобы быть подальше от Канье Уэста

Полгода назад телеведущая Ким Кардашьян приобрела за 6,3 миллиона долларов двухуровневый особняк в Хидден-Хиллз недалеко от своего основного дома.

Фото: Inc-News Inc-News

По словам знаменитости, недвижимость была приобретена на будущее. Ведь у нее четверо детей и по мере взросления кто-то из них захочет жить самостоятельно.

Однако сегодня Ким уже выставил особняк на продажу, причем, просит за него уже семь миллионов, хотя в доме с момента покупки ничего не изменилось в плане ремонта и дизайна.

По мнению некоторых экспертов, такая срочность в продаже недвижимость может говорить о неких финансовых проблемах, которые можно решить за счет миллионных инвестиций после продажи дома.

Хотя знакомые семьи Кардашьян утверждают совсем другое. Дело в том, что этот особняк находится слишком близко к дому ее бывшего мужа Канье Уэста.