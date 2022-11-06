Наргиз может попасть под суд

Наргиз Закировой может грозить возбуждение как уголовного, так и административного дела. Причина – оскорбительные высказывания о России и специальной военной операции на Украине. Финалистка проекта «Голос» открыто выступает против спецоперации. Закировой уже запрещен въезд в Россию на 50 лет – артистку развернули обратно в Узбекистан прямо в аэропорту.

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Ситуацию для 5 Канала прокомментировала адвокат Елизавета Селезнева.Юрист считает, что, раз на Наргиз наложили административное наказание и запретили ей въезд в Российскую Федерацию, у нее есть те или иные правоотношения с РФ.

«Российская Федерация имеет полное право возбудить в рамках Кодекса об административных правонарушениях по статье 5.63 об оскорблении дело и признать ее виновной. Это в судебном порядке происходит: выносится постановление и, скорее всего, может быть какой-то штраф».

Но все может быть и более серьезно. В действиях Закировой правоохранители могут увидеть уголовный состав.

«Возможно, что это будет наказание за разжигание розни. Возможно — за пропаганду нацизма, последние нововведения в Уголовный кодекс связаны именно с пропагандой нацизма», — резюмировала Селезнева.