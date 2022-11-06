Пригожин предложил отмечать Новый год в другом формате

Иосиф Пригожин на фоне сложной ситуации в стране и в мире предложил изменить формат празднования Нового года в России. Супруг певицы Валерии считает, что следует отказаться от пышных гуляний и перевести празднование в семейное русло. Об этом пишет URA.RU.

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«Есть дети, есть люди разных поколений, а семьям, которые отправили своих детей, мужей, и так, тяжело. Понятно, что им тоже нужно за что-то поднять бокал. Есть определенные привычные вещи. Может быть, какой-то другой формат сделать, поменять существующий. Сделать деликатный формат. Семейный, полусентиментальный, без всяких пестростей», - предлагает продюсер.

Нужно сказать, что в своем мнении он не одинок. Недавно спикер Госдумы Вячеслав Володин разместил в Telegram-канале опрос о возможном отказе от новогодних мероприятий в 2022 году. Среди вариантов, которые предлагались подписчикам, - полный отказ от всех мероприятий, частичные ограничения и празднование в прежнем режиме. Большинство людей проголосовали за второй вариант.

Регионы отказываются от концертов, салютов и гуляний ради помощи бойцам и их семьям. При этом власти не хотят убирать утренники, ведь «даже в 1941 году у детей был праздник».