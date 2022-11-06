Панин не смог найти работу в Голливуде

Алексей Панин несколько лет назад вместе с дочерью перебрался жить в Испанию. Однако в испанском кинематографе ему места не нашлось из-за плохого знания языка. А российские продюсеры перестали приглашать Панина из-за его откровенно русофобских публичных высказываний, - пишет teleprogramma.pro.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В результате Алексей попробовал попытать счастья в Америке. Он уехал в Соединенные Штаты по туристической визе, надеясь найти для себя в Голливуде хотя бы роли эпизодического плана.

«Я каких-нибудь русских, украинцев, поляков, выходцев из Восточной Европы могу играть», - сказал он в интервью YouTube-каналу «Недвижимость в Испании с Alegria».

Однако и в Америке у Панина трудоустроиться пока не получилось. Работает пока то только его дочь – официанткой.