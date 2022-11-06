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21 минуту назад

Панин не смог найти работу в Голливуде

Ирина Лебедева

Алексей Панин несколько лет назад вместе с дочерью перебрался жить в Испанию. Однако в испанском кинематографе ему места не нашлось из-за плохого знания языка. А российские продюсеры перестали приглашать Панина из-за его откровенно русофобских публичных высказываний, - пишет teleprogramma.pro.

Панин не смог найти работу в Голливуде
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В результате Алексей попробовал попытать счастья в Америке. Он уехал в Соединенные Штаты по туристической визе, надеясь найти для себя в Голливуде хотя бы роли эпизодического плана.

«Я каких-нибудь русских, украинцев, поляков, выходцев из Восточной Европы могу играть», - сказал он в интервью YouTube-каналу «Недвижимость в Испании с Alegria».

Однако и в Америке у Панина трудоустроиться пока не получилось. Работает пока то только его дочь – официанткой.

Скандальный актер Алексей Панин получил паспорт США. Фотографию с новым документом он опубликовал в своем Telegram-канале. Напомним, что актер после начала СВО демонстративно и пафосно заявил общественности о том, что стыдится быть русским.

Шоу-бизнес,Алексей Панин,
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