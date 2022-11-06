Прилучный накинулся на журналиста из-за конфликта с таксистом

Как бы не старался Прилучный создать вокруг себя образ спокойного и лучезарного семьянина, начавшего новую жизнь с молодой женой, иногда папарацци удается запечатлеть его настоящую вспыльчивую натуру, из-за которой от актера отказалась Агата Муцениеце. На сей раз артист оскандалился, выйдя из кино с новой супругой Зепюр и своей тещей. Он начал наезжать на таксиста за то, что тот остановился близко к его машине.
Кадры попали в объектив камеры журналиста, тогда гнев «Мажора» перекинулся на представителя прессы.
«Засуньте себе в жопу свою камеру!» — начал все больше и больше выходить из себя Прилучный.
Зепюр постаралась уладить конфликт, извинялась за некультурные высказывания Павла и просила мужа уйти от неприятной ситуации. Однако, тот возвращался обратно и не унимался. Даже когда мужчина убрал камеру Прилучный продолжал угрожать и козырять своим положением: известностью и влиятельностью.
«Ты понимаешь, с кем ты вообще разговариваешь?» — высокомерно заявлял актер. Брутян тоже не понравилась съемка и она обратилась к журналисту, заступившись за своего избранника. «Удалите и все, если не хотите проблем», — говорила молодая жена Павла, но, по всей видимости, молодожёны так и не добились удаления файлов.