Прилучный накинулся на журналиста из-за конфликта с таксистом

Как бы не старался Прилучный создать вокруг себя образ спокойного и лучезарного семьянина, начавшего новую жизнь с молодой женой, иногда папарацци удается запечатлеть его настоящую вспыльчивую натуру, из-за которой от актера отказалась Агата Муцениеце. На сей раз артист оскандалился, выйдя из кино с новой супругой Зепюр и своей тещей. Он начал наезжать на таксиста за то, что тот остановился близко к его машине.