Шукшина оценила флешмоб «Я русский»

Звезда фильма «Похороните меня за плинтусом» Мария Шукшина прокомментировала флешмоб «Я русский», участие в котором приняли жители некоторых городов России . Актриса рассказала об этом в личном Telegram-канале.

Участники флешмоба записали ролики, во время которых исполнили песню музыканта Shaman «Я русский». В работе над видео приняли участие свыше 10 тыс. жителей разных российских городов. Вероятно, что актриса высоко оценила патриотический материал. Шукшина опубликовала видео для своих поклонников.