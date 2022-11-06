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1 час назад

Актриса Шукшина оценила флешмоб «Я русский»

Слово и Дело

Звезда фильма «Похороните меня за плинтусом» Мария Шукшина прокомментировала флешмоб «Я русский», участие в котором приняли жители некоторых городов России. Актриса рассказала об этом в личном Telegram-канале.

Шукшина оценила флешмоб «Я русский»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Вот так, по-народному!» — оценила знаменитость.

Участники флешмоба записали ролики, во время которых исполнили песню музыканта Shaman «Я русский». В работе над видео приняли участие свыше 10 тыс. жителей разных российских городов. Вероятно, что актриса высоко оценила патриотический материал. Шукшина опубликовала видео для своих поклонников.

Шоу-бизнес,Мария Шукшина,
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