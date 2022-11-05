Собчак отметила «самый странный день рождения»

«Сегодня самый странный мой день рождения. Мои коллеги, мой близкий товарищ в СИЗО, я далеко от Родины. В такие моменты очень четко понимаешь, что ценно, а что – нет. Ценно – поддержка близких и совсем не близких людей, которые сказали доброе слово и не сделали вид, что ничего не заметили. Теперь я понимаю, почему и мои самые крепкие отношения связаны с теми, кого я когда-то поддержала, вступилась, просто высказалась «против тренда». Люди помнят добро, сделанное по отношению к ним в сложный момент. И я помню каждое слово от тех, кто не стал кидать камень», – написала Собчак в своем Telegram-канале.