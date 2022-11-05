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37 минут назад

Елена Яковлева: «Я поняла, что мы непобедимы»

Ирина Лебедева

Народная артистка РФ Елена Яковлева присутствовала на специальном показе рок-оратории «Черный январь. Прощеное воскресение». в рамках Федерального просветительского марафона «Знание о героях». Сюжет основан на реальных событиях. Речь идет о героях-молодогвардейцах и о деятельности советской подпольной антифашистской организации «Молодая гвардия».

Елена Яковлева: «Я поняла, что мы непобедимы»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На мероприятии, приуроченном ко Дню народного единства, выступали дети из Луганской и Донецкой народных республик. Яковлева убеждена, что выросло очень достойное молодое поколение. Об этом она рассказала 5 Каналу.

«Глядя за время репетиции в глаза этих ребят, я поняла, что мы непобедимы в этом смысле. Мы веруем и будем верить, помним и будем помнить», — сказала актриса.

4 ноября отмечается День народного единства – один из самых молодых государственных праздников России. Праздник был учрежден в 2005 году. В этот день во всех уголках России организуют праздничные мероприятия — концерты, представления, благотворительные акции, митинги и так далее. На площадях устраиваются ремесленнические ярмарки, развлекательные программы для взрослых и детей, выставки.

Шоу-бизнес,Елена Яковлева,
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