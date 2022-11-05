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51 минуту назад

Боня объяснила, как относится к деньгам

Ирина Лебедева

Телеведущая Виктория Боня высказалась о своем отношении к деньгам. Она считает, что деньги приходят и уходят, и не стоит из-за этого ни особо радоваться, ни особо огорчаться. Об этом пишет издание moslenta.

Боня объяснила, как относится к деньгам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я помню момент, когда человек потратился и расстроился из-за этого. Я ему говорю: так это же просто деньги. Он не мог поверить, что я такое сказала. Я очень легко отношусь к деньгам», — сообщила поклонникам Виктория в микроблоге.

Ранее Виктория не смогла пройти мимо скандальной истории с журналисткой Ксенией Собчак. Она сочла это возмездием. Бывшая участница «Дома-2» не стала скрывать, что скандал с участием «блондинки в шоколаде» ошарашил ее. При этом она убеждена, что журналистке прилетел бумеранг.

«Когда сеешь зло в мире, потом начинаешь пожинать это зло».

Шоу-бизнес,Ксения Собчак,
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