Алиса Аршавина выплатила двухмиллионный долг бывшей свекрови

Алиса Аршавина (Казьмина), бывшая супруга известного футболиста Андрея Аршавина, расплатилась с бывшей свекровью. Данные о погашенной задолженности имеются на сайте Федеральной службы судебных приставов.

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Алиса выплатила основную сумму иска - 1 миллион 920 тысяч рублей и судебные издержки, оплату госпошлины в размере 36 тысяч 150 рублей и 59 копеек. Об этом пишет «Комсомольская Правда».

После развода с Аршавиным Алиса с детьми хотела остаться жить в особняке, где они и жили ранее. Однако футболист еще до свадьбы предусмотрительно переписал коттедж на свою мать.

Когда Алиса отказалась освобождать жилплощадь, свекровь подала на нее в суд. В итоге бывшая невестка осталась должна Татьяне Аршавиной почти 2 миллиона рублей из-за незаконного проживания в ее доме, плюс расходы на коммуналку.

Алиса Аршавина последнее время рассказывала о своей тяжелой болезни: у нее аутоиммунный некроз, из-за которого провалился нос. Сын Алисы переехал жить к бабушке. Сама Алиса живет с дочками, сменила телефоны и ведет закрытый образ жизни.