Киркоров: «Им будет стыдно вспоминать об этом»

Филипп Киркоров сейчас находится в Дубае и выступает на Parus. Певец со сцены раскритиковал страны, которые запретили въезд россиянам и ввели санкции против России. Впрочем, поп-король был настроен мирно и оптимистично. Об этом информирует издание super.ru

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«Им будет стыдно вспоминать об этом, а я буду улыбаться и всех прощу. И мы простим, потому что мы великодушные, красивые. Мы — русские», — заявил российской поп-король.

В ОАЭ Филипп Бедросович прилетел вместе с детьми, дочерью Аллой-Викторией и сыном Мартином. Как написал сам исполнитель в микроблоге, он вывез детей к морю на время школьных каникул.

Бывший депутат Роман Худяков поддержал певца Филиппа Киркорова после критики западных стран, которые ввели санкции против России. По словам политика, это был смелый шаг для артиста, если учитывать то, что он решил заговорить об этом в чужой стране.