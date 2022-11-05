В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 62.10EUR 60.61
Войти в почту
37 минут назад

Киркоров: странам, которые ввели санкции против России, «будет стыдно»

Ирина Лебедева

Филипп Киркоров сейчас находится в Дубае и выступает на Parus. Певец со сцены раскритиковал страны, которые запретили въезд россиянам и ввели санкции против России. Впрочем, поп-король был настроен мирно и оптимистично. Об этом информирует издание super.ru

Киркоров: «Им будет стыдно вспоминать об этом»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Им будет стыдно вспоминать об этом, а я буду улыбаться и всех прощу. И мы простим, потому что мы великодушные, красивые. Мы — русские», — заявил российской поп-король.

В ОАЭ Филипп Бедросович прилетел вместе с детьми, дочерью Аллой-Викторией и сыном Мартином. Как написал сам исполнитель в микроблоге, он вывез детей к морю на время школьных каникул.

«Прилетит тебе скоро, тварь»: Киркоров обматерил Боню

Бывший депутат Роман Худяков поддержал певца Филиппа Киркорова после критики западных стран, которые ввели санкции против России. По словам политика, это был смелый шаг для артиста, если учитывать то, что он решил заговорить об этом в чужой стране.

Худяков похвалил певца и заявил, что действительно зауважал его после данного поступка.

Шоу-бизнес,Роман Худяков,Филипп Киркоров,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители