Гагарину раскритиковали за отсутствие собственного стиля

«До последнего момента у Полины Гагариной не было ни разу удачного образа и стиля. Единственное, что в ней было таким взрывом, что она из одного человека превратитесь в другого — это похудела и поменяла цвет волос. После этого в Полине Гагариной не было ничего заметного. Она, как и была блондинкой, так и есть», — констатировал эксперт.