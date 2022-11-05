Гагарину раскритиковали за отсутствие собственного стиля

Полина Гагарина, певица популярная, и имеющая множество поклонников, так и не нашла собственного оригинального стиля. Стилист Анвар Очилов в интервью 5 Каналу рассказал, что без узнаваемого образа звезда многое теряет.
«До последнего момента у Полины Гагариной не было ни разу удачного образа и стиля. Единственное, что в ней было таким взрывом, что она из одного человека превратитесь в другого — это похудела и поменяла цвет волос. После этого в Полине Гагариной не было ничего заметного. Она, как и была блондинкой, так и есть», — констатировал эксперт.
В качестве примера для подражания стилист привел Ренату Литвинову. Актриса стопроцентно узнаваема и неподражаема в своем буржуазном стиле – ярко-красная помада, локоны, уложенные волнами, особая манера держаться.
По результатам опроса ВЦИОМ, который проводился 21-22 октября 2022 года среди 1600 граждан РФ, лучшими артистами этого года стали Полина Гагарина, Олег Газманов, Сергей Безруков и Елизавета Боярская.