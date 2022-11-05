Юлиан напомнил слова Моисеева: «У меня нет никаких братьев!»

Певец Юлиан, который в течение 10 лет жил в одном доме с Борисом Моисеевым, рассказал о его взаимоотношениях с родственниками. Юлиан сообщил, что Моисеев был прекрасным соседом - гостеприимным и дружелюбным. Но вот родственники с ним контакт не поддерживали, - объяснил он журналистам «Московского Комсомольца».
«За те десять лет, которые мы прожили в одном доме, я ни разу ни его братьев, ни их жен не видел. Все заявления, которые делает сейчас так называемый брат из Канады Маркс, — чушь. Это все мне напоминает историю с племянниками Зыкиной, которые неожиданно возникли после ее смерти. С братом Бори такая же ситуация. Моисеев умер, Маркс нарисовался и стал требовать наследство!», - возмущается артист.
Певец также подтвердил, что Моисеев не раз говорил, что «братьев у него нет».
«Боря мне часто говорил: «У меня нет никаких братьев. А тот, что в Канаде, — отрезанный ломоть. У меня нет никого!» Он, действительно, был очень одиноким человеком».
Последние несколько лет Борис Моисеев практически не появлялся на людях. Он вел закрытый образ жизни после перенесенных инсультов, но чувствовал себя при этом удовлетворительно. Как уверяет концертный директор, Борис обслуживал себя сам, так же ему помогали Сергей Горох и Алла Борисовна Пугачева.