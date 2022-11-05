Юлиан напомнил слова Моисеева: «У меня нет никаких братьев!»

«За те десять лет, которые мы прожили в одном доме, я ни разу ни его братьев, ни их жен не видел. Все заявления, которые делает сейчас так называемый брат из Канады Маркс, — чушь. Это все мне напоминает историю с племянниками Зыкиной, которые неожиданно возникли после ее смерти. С братом Бори такая же ситуация. Моисеев умер, Маркс нарисовался и стал требовать наследство!», - возмущается артист.