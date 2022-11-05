В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 62.10EUR 60.61
Войти в почту
39 минут назад

Юлиан напомнил слова Моисеева: «У меня нет никаких братьев!»

Ирина Лебедева

Певец Юлиан, который в течение 10 лет жил в одном доме с Борисом Моисеевым, рассказал о его взаимоотношениях с родственниками. Юлиан сообщил, что Моисеев был прекрасным соседом - гостеприимным и дружелюбным. Но вот родственники с ним контакт не поддерживали, - объяснил он журналистам «Московского Комсомольца».

Юлиан напомнил слова Моисеева: «У меня нет никаких братьев!»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«За те десять лет, которые мы прожили в одном доме, я ни разу ни его братьев, ни их жен не видел. Все заявления, которые делает сейчас так называемый брат из Канады Маркс, — чушь. Это все мне напоминает историю с племянниками Зыкиной, которые неожиданно возникли после ее смерти. С братом Бори такая же ситуация. Моисеев умер, Маркс нарисовался и стал требовать наследство!», - возмущается артист.

Певец также подтвердил, что Моисеев не раз говорил, что «братьев у него нет».

«Боря мне часто говорил: «У меня нет никаких братьев. А тот, что в Канаде, — отрезанный ломоть. У меня нет никого!» Он, действительно, был очень одиноким человеком».

Последние несколько лет Борис Моисеев практически не появлялся на людях. Он вел закрытый образ жизни после перенесенных инсультов, но чувствовал себя при этом удовлетворительно. Как уверяет концертный директор, Борис обслуживал себя сам, так же ему помогали Сергей Горох и Алла Борисовна Пугачева.

Шоу-бизнес,Борис Моисеев,Алла Пугачева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители