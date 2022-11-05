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20 минут назад

На панихиду по Борису Моисееву коллеги по шоу-бизнесу не приехали

Ирина Лебедева

Борис Моисеев ушел из жизни 40 дней назад.Заслуженный артист Российской Федерации 27 сентября умер после продолжительной болезни. По этому случаю на Троекуровском кладбище была организована панихида в честь памяти покойного.

На панихиду по Борису Моисееву коллеги по шоу-бизнесу не приехали
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Особенного наплыва публики на кладбище не наблюдалось, сообщает Ren.tv. Звезды шоу-бизнеса, ранее дружившие с Моисеевым, на траурное мероприятие не приехали.

Журналисты увидели лишь директора и друга Бориса Сергея Гороха, который появился одним из первых, и музыканта, певца, автора хита "Голубая луна" Николая Трубача, принесшего цветы на могилу.

Увидел свет последний, одиннадцатый студийный альбом Бориса Моисеева. Его название - «Я не могу тебя терять». Выход сборника приурочен к 40 дням со дня смерти артиста. В сборник вошли тринадцать композиций, авторы которых - Илья Резник, Алла Пугачева, Раймонд Паулс, Николай Трубач и другие известные персоны.

Шоу-бизнес,Николай Трубач,Борис Моисеев,Илья Резник,Раймонд Паулс,Алла Пугачева,
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