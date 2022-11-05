На панихиду по Борису Моисееву коллеги по шоу-бизнесу не приехали

Борис Моисеев ушел из жизни 40 дней назад.Заслуженный артист Российской Федерации 27 сентября умер после продолжительной болезни. По этому случаю на Троекуровском кладбище была организована панихида в честь памяти покойного.

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Особенного наплыва публики на кладбище не наблюдалось, сообщает Ren.tv. Звезды шоу-бизнеса, ранее дружившие с Моисеевым, на траурное мероприятие не приехали.

Журналисты увидели лишь директора и друга Бориса Сергея Гороха, который появился одним из первых, и музыканта, певца, автора хита "Голубая луна" Николая Трубача, принесшего цветы на могилу.