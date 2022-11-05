Екатерина Андреева раскрыла секрет своей молодости

«Прежде всего — сон в одно и то же время в полнейшей темноте (чтобы выработался мелатонин). От 17 до 20 градусов в комнате (не зря говорят, что я заморозилась) и ортопедическая подушка — обязательно. Много воды. Витамины и бады строго по анализам. Спорт, питание — это вообще отдельная тема, о которой можно писать книги. Если коротко — чудес не бывает, волшебных таблеток тоже. Хорошее очищение кожи 2 раза в день со специальным средством. Вне зависимости, красились вы или нет. В осенний и весенний период — курс легких пилингов, чтобы убрать ороговевшие клетки и запустить процесс омоложения. И SPF круглогодично», — рассказала Андреева.