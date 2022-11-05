Екатерина Андреева раскрыла секрет своей молодости

Екатерине Андреевой, ведущей программы «Время» на «Первом канале, 56 лет. Выглядит теледива намного моложе. Поклонники давно просили Екатерину поделиться секретами красоты и молодости. И вот в микроблоге звезда обнародовала личные правила ухода за собой. Об этом рассказывает gazeta.ru.
«Прежде всего — сон в одно и то же время в полнейшей темноте (чтобы выработался мелатонин). От 17 до 20 градусов в комнате (не зря говорят, что я заморозилась) и ортопедическая подушка — обязательно. Много воды. Витамины и бады строго по анализам. Спорт, питание — это вообще отдельная тема, о которой можно писать книги. Если коротко — чудес не бывает, волшебных таблеток тоже. Хорошее очищение кожи 2 раза в день со специальным средством. Вне зависимости, красились вы или нет. В осенний и весенний период — курс легких пилингов, чтобы убрать ороговевшие клетки и запустить процесс омоложения. И SPF круглогодично», — рассказала Андреева.
Телеведущая долгое время является лицом Первого канала. Программу «Время» она стала вести с 1998 года. А впервые появилась на телеэкранах в 1991 году.