Брежнева: «Мне пророчили профессию проводницы»

Вера Брежнева в микроблоге рассказала подписчикам, что в юности ей из-за имени пророчили профессию проводницы или стрелочницы. Об этом она написала в канун празднования Дня железнодорожника на Украине, - информирует 5 Канал.
«С именем Вера (Верка), мне пророчили профессию проводницы либо стрелочницы. Хотя я училась на экономическом факультете. Меня всегда это забавляло. И все потому, что училась в Днепропетровском государственном университете железнодорожного транспорта. Где на первом курсе рассчитывала тормозной путь локомотива», - написала певица.
Впрочем, ни экономистом, ни проводником она не работала. Вера круто изменила свою жизнь, пройдя кастинг в состав группы «ВИА Гра».
В настоящее время исполнительница живет в Италии, куда перебралась в начале марта вместе с супругом — продюсером Константином Меладзе.