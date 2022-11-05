Брежнева: «Мне пророчили профессию проводницы»

«С именем Вера (Верка), мне пророчили профессию проводницы либо стрелочницы. Хотя я училась на экономическом факультете. Меня всегда это забавляло. И все потому, что училась в Днепропетровском государственном университете железнодорожного транспорта. Где на первом курсе рассчитывала тормозной путь локомотива», - написала певица.