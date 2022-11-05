Сябитова рассказала о встрече со своим кумиром

Роза Сябитова рассказала, что работа на Центральном телевидении дала ей возможность вживую увидеть и даже познакомиться с известными зарубежными актерами, кумирами миллионов. Но шанс пообщаться с тем из них, кто был для нее наиболее значим, Роза все же упустила. Об этом она сообщила в Телеграм-канале.