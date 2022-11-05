В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 62.10EUR 60.61
Войти в почту
26 минут назад

Сябитова рассказала о встрече со своим кумиром

Ирина Лебедева

Роза Сябитова рассказала, что работа на Центральном телевидении дала ей возможность вживую увидеть и даже познакомиться с известными зарубежными актерами, кумирами миллионов. Но шанс пообщаться с тем из них, кто был для нее наиболее значим, Роза все же упустила. Об этом она сообщила в Телеграм-канале.

Сябитова рассказала о встрече со своим кумиром
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Благодаря работе на телевидении я имела счастье увидеть и познакомиться с моими любимыми кумирами и легендами своего времени. Например, с американским актёром японского происхождения Кэри-Хироюки Тагава на программе «Давай поженимся».

А воспоминания об объятиях Микеле Плачидо (моего любимого комиссара Коррадо Каттани в телесериале «Спрут»), до сих пор вызывают у меня приятные мурашки.

А вот с кумиром и моей эротической фантазией Джеки Чаном вышла промашка. Я столкнулась с ним в коридоре Останкино, и так растерялась, и застеснялась, что не решилась с ним сфотографироваться. Теперь очень жалею, и зла на себя за свою робость», - призналась телесваха.

Ранее знаменитая телесваха призвала женщин не скрывать свой истинный возраст.

«Я рада, что живу в то время, когда могу и стариться достойно, и выбирать то, что мне хочется», — заявила она.

Шоу-бизнес,Роза Сябитова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители