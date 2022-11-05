Сябитова рассказала о встрече со своим кумиром

Роза Сябитова рассказала, что работа на Центральном телевидении дала ей возможность вживую увидеть и даже познакомиться с известными зарубежными актерами, кумирами миллионов. Но шанс пообщаться с тем из них, кто был для нее наиболее значим, Роза все же упустила. Об этом она сообщила в Телеграм-канале.
«Благодаря работе на телевидении я имела счастье увидеть и познакомиться с моими любимыми кумирами и легендами своего времени. Например, с американским актёром японского происхождения Кэри-Хироюки Тагава на программе «Давай поженимся».
А воспоминания об объятиях Микеле Плачидо (моего любимого комиссара Коррадо Каттани в телесериале «Спрут»), до сих пор вызывают у меня приятные мурашки.
А вот с кумиром и моей эротической фантазией Джеки Чаном вышла промашка. Я столкнулась с ним в коридоре Останкино, и так растерялась, и застеснялась, что не решилась с ним сфотографироваться. Теперь очень жалею, и зла на себя за свою робость», - призналась телесваха.
Ранее знаменитая телесваха призвала женщин не скрывать свой истинный возраст.
«Я рада, что живу в то время, когда могу и стариться достойно, и выбирать то, что мне хочется», — заявила она.