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22 минуты назад

Богомолов обратился к Собчак через социальные сети

Ирина Лебедева

Ксения Собчак отмечает день рождения. Происходит это в чужой стране – журналистка почти две недели назад спешно уехала из России на фоне угрозы уголовного преследования.

Богомолов обратился к покинувшей Россию Собчак
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ее супруг Константин Богомолов отмалчивался все это время, что дало повод для слухов о разладе в звездном семействе. Однако в 41-й день рождения Ксении режиссер поздравил жену и публично, через соцсети, признался ей в любви. Об этом рассказывает Экспресс Газета.

«Такая слабая, но такая сильная, неутомимая и иногда ужасно уставшая, смелая и при том трусиха, любимая моя Ксю. С Днем Варенья! Враги проплывут мимо, неприятности рассеются, а ты будешь неизменно улыбаться, смеяться хулиганить, любить и творить», — написал Богомолов в микроблоге.

Пост Богомолов проиллюстрировал свадебной фотографией.

Несколько дней назад появилась информация о том, что Собчак якобы допустила нарушение, не уведомив российские власти о наличии второго, израильского, гражданства. Однако оказалось, что Ксения получила паспорт Израиля в конце сентября текущего года, и в этом плане ничего не нарушила.

Шоу-бизнес,Ксения Собчак,Константин Богомолов,
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