Богомолов обратился к покинувшей Россию Собчак

Ксения Собчак отмечает день рождения. Происходит это в чужой стране – журналистка почти две недели назад спешно уехала из России на фоне угрозы уголовного преследования.

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Ее супруг Константин Богомолов отмалчивался все это время, что дало повод для слухов о разладе в звездном семействе. Однако в 41-й день рождения Ксении режиссер поздравил жену и публично, через соцсети, признался ей в любви. Об этом рассказывает Экспресс Газета.

«Такая слабая, но такая сильная, неутомимая и иногда ужасно уставшая, смелая и при том трусиха, любимая моя Ксю. С Днем Варенья! Враги проплывут мимо, неприятности рассеются, а ты будешь неизменно улыбаться, смеяться хулиганить, любить и творить», — написал Богомолов в микроблоге.

Пост Богомолов проиллюстрировал свадебной фотографией.