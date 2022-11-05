Богомолов обратился к покинувшей Россию Собчак

Ксения Собчак отмечает день рождения. Происходит это в чужой стране – журналистка почти две недели назад спешно уехала из России на фоне угрозы уголовного преследования.
Ее супруг Константин Богомолов отмалчивался все это время, что дало повод для слухов о разладе в звездном семействе. Однако в 41-й день рождения Ксении режиссер поздравил жену и публично, через соцсети, признался ей в любви. Об этом рассказывает Экспресс Газета.
«Такая слабая, но такая сильная, неутомимая и иногда ужасно уставшая, смелая и при том трусиха, любимая моя Ксю. С Днем Варенья! Враги проплывут мимо, неприятности рассеются, а ты будешь неизменно улыбаться, смеяться хулиганить, любить и творить», — написал Богомолов в микроблоге.
Пост Богомолов проиллюстрировал свадебной фотографией.
Несколько дней назад появилась информация о том, что Собчак якобы допустила нарушение, не уведомив российские власти о наличии второго, израильского, гражданства. Однако оказалось, что Ксения получила паспорт Израиля в конце сентября текущего года, и в этом плане ничего не нарушила.