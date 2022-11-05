Лавров о Наргиз: «Бог дал талант, а мозгов не дал»

Сергей Лавров несколько лет сотрудничал с Наргиз Закировой. Концертный директор рассказал о странных капризах певицы и ее пристрастии к алкоголю.
Лавров отметил, что, несмотря на сложный характер и неуправляемость, на сцене звезда никогда не халтурила, выкладывалась на все 100 процентов. Но иногда могла до сцены и не дойти. А также вносила в райдер всяческие прихоти. Об этом пишет СтарХит.
«Просто в ее случае: „Бог дал талант, а мозгов не дал“. Она могла запросто проснуться утром и сказать, что у нее не звучит голос, поэтому она не поедет на вечерний концерт. Хотя всю ночь до этого бухала. Или потребовать перенести концерт на два дня. Как это перенести? Это же вложенные бабки: оплачена аренда зала, аппаратура, реклама. Я не могу перенести! А ей было все равно. Однажды она вообще заявила, что не поедет на концерт, пока ей не предоставят автомобиль с кроватью. Чтобы вы понимали, это был не длительный переезд. Нужно было доехать из Москвы до Подольска. Плюс — выпивка», — сообщил Лавров.
Закирова привлекла внимание публики после шоу «Голос», после чего в тандеме с Максимом Фадеевым певица стала популярной. Однако из-за антироссийских высказываний Наргиз Закировой запрещен въезд в РФ до 2072 года. Сейчас она находится на родине, в Узбекистане.
Узбекской певице Наргиз придется выступать тайно, если она хочет по-прежнему исполнять песни продюсера Максима Фадеева, запретившего это делать сбежавшей из России артистке. Об этом рассказал музыкальный критик Евгений Бабичев в беседе с «Народными Новостями».