Лавров о Наргиз: «Бог дал талант, а мозгов не дал»

«Просто в ее случае: „Бог дал талант, а мозгов не дал“. Она могла запросто проснуться утром и сказать, что у нее не звучит голос, поэтому она не поедет на вечерний концерт. Хотя всю ночь до этого бухала. Или потребовать перенести концерт на два дня. Как это перенести? Это же вложенные бабки: оплачена аренда зала, аппаратура, реклама. Я не могу перенести! А ей было все равно. Однажды она вообще заявила, что не поедет на концерт, пока ей не предоставят автомобиль с кроватью. Чтобы вы понимали, это был не длительный переезд. Нужно было доехать из Москвы до Подольска. Плюс — выпивка», — сообщил Лавров.