Примадонна российской эстрады Алла Пугачева с мужем Максимом Галкиным* (признан иноагентом), как известно, переехали жить в Израиль. Журналисты узнали, какую сумму они могут получать по пособию как репатрианты, а хейтеры пошутили на эту тему.

«Ежемесячная сумма на членов семьи составит примерно 47 тысяч рублей. За первые месяцы проживания звездная чета получит в общей сложности около миллиона рублей», – сообщает prozvezd.info.

Эту новость активно обсуждают россияне. Комментаторы выразили соболезнования в связи с тем, что, по их мнению, звездная пара будет вынуждена экономить. Денег им хватит только на израильские лепешки – мацу, шутят поклонники.

Алла Пугачева и ее супруг юморист Максим Галкин* уехали из России после начала спецоперации. Информации об их возвращении нет. По данным СМИ, у примадонны появился паспорт гражданки Израиля.

Ранее «ФедералПресс» писал, что Иосиф Пригожин перечислил звезд, которые потеряют популярность, а также назвал тех, у кого есть будущее.