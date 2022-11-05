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57 минут назад

«У них нет будущего»: Иосиф Пригожин назвал топ-5 артистов одного хита

Вечерняя Москва

Среди российских музыкальных коллективов и сольных исполнителей немало тех, кто стал героями одной песни. И пусть другие хиты таких знаменитостей не прославили их вновь, зато выстрелившие композиции помнят многие слушатели. Кого именно можно назвать певцом одного хита, «Вечерняя Москва» решила узнать у музыкального продюсера Иосифа Пригожина.

«У них нет будущего»: Иосиф Пригожин назвал топ-5 артистов одного хита
Фото: vk/sayonaraboyvk/sayonaraboy

По его мнению, к данной категории можно причислить певицу Светлану Светикову с ее песней «Разве ты не знаешь».

— После этой песни она не подарила поклонникам ни одной новой композиции. Собственно, как и группа «Божья Коровка», прославившаяся только своей композицией «Гранитный камушек», — сказал собеседник «ВМ».

Среди артистов, которых можно причислить к новому поколению исполнителей, Пригожин не видит оснований для развития и творческого роста у рэпера Face* (Иван Дремин):

— Я даже не могу вспомнить ни одного стоящего хита, который звучал на протяжении долгого времени на радиостанциях.

Недолгую жизнь в мире шоу-бизнеса пророчит Пригожин Элджею (Алексей Узенюк), который ему заполнился своим хитом Cadillac:

— Других его песен я даже не знаю. Да и, честно говоря, этот бутон давно раскрылся и уже увядает. Нет больше в нем пульса, новых хитов. Он приелся всем давно.

Вряд ли удастся дважды подняться на верхушку рейтинга во второй раз, по мнению Пригожина, рэп-исполнительнице Instasamka (Дарья Зотеева).

— Большое количество ремейков, образ — все это избито и утомило даже самых ярых фанатов исполнителей такого жанра. Нет у нее будущего, разве что на альтернативных площадках, но точно не на большой сцене, — отметил Пригожин.

В то же время Пригожин назвал имена тех артистов, которые как раз подают надежду на создание новых альбомов с хитами. Он выделил Клаву Коку (Клавдия Высокова) и Скриптонита (Адиль Жалелов).

* Минюст России признал иноагентом рэпера Face (настоящее имя Иван Дремин).

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