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27 минут назад

Выехавшая из России Ксения Собчак рассказала о жизни в Израиле

Суть событий

Журналистка выпустила документальный фильм.

«Сначала это пугает»: Собчак о жизни в Израиле
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Находящаяся за рубежом телеведущая и блогер Ксения Собчак рассказала об особенностях жизни в Израиле. В частности, журналистка рассказала о том, как обстоят дела с безопасностью в данной стране.

По словам Собчак, количество вооруженных людей на израильских улицах сразу бросается в глаза. Ксения отметила, что такой картины не наблюдала больше ни в одной части мира.

"При этом, это могут быть не только военные, но и гражданские. Сначала это немного пугает, - сказала она в своем шоу "Осторожно: Собчак!". - Потом понимаешь, что по сути все соседи Израиля, как у нас бы сказали, — недружественные страны".

Далее ведущая заявила, что все, кто ищет безопасности в Израиле, должны знать эти моменты.

Несколько дней назад появилась информация о том, что Собчак якобы допустила нарушение, не уведомив российские власти о наличии второго, израильского, гражданства. Однако оказалось, что Ксения получила паспорт Израиля в конце сентября текущего года, и в этом плане ничего не нарушила. Причем еще пять лет назад журналистка открыто заявила, что вышла замуж за актера Максима Виторгана, чтобы иметь возможность выехать в Израиль (напомним, что артист - первый муж журналистки, второй супруг - режиссер Константин Богомолов). Но, как оказалось, возможностью получить паспорт она воспользовалась всего месяц назад.

Собчак заявила, что находится в большой беде

Напомним, что Ксения покинула Россию после задержания своего коммерческого директора Кирилла Суханова и экс-главреда журнала "Татлер" Ариана Романовского (они арестованы в рамках уголовного дела о вымогательстве у главы Ростеха Сергея Чемезова). Собчак пешком пересекла границу Белоруссии и вылетела в Литву.

Шоу-бизнес,Кирилл Суханов,Сергей Чемезов,Максим Виторган,Ксения Собчак,Константин Богомолов,
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