«Сначала это пугает»: Собчак о жизни в Израиле

Журналистка выпустила документальный фильм.

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Находящаяся за рубежом телеведущая и блогер Ксения Собчак рассказала об особенностях жизни в Израиле. В частности, журналистка рассказала о том, как обстоят дела с безопасностью в данной стране.

По словам Собчак, количество вооруженных людей на израильских улицах сразу бросается в глаза. Ксения отметила, что такой картины не наблюдала больше ни в одной части мира.

"При этом, это могут быть не только военные, но и гражданские. Сначала это немного пугает, - сказала она в своем шоу "Осторожно: Собчак!". - Потом понимаешь, что по сути все соседи Израиля, как у нас бы сказали, — недружественные страны".

Далее ведущая заявила, что все, кто ищет безопасности в Израиле, должны знать эти моменты.

Несколько дней назад появилась информация о том, что Собчак якобы допустила нарушение, не уведомив российские власти о наличии второго, израильского, гражданства. Однако оказалось, что Ксения получила паспорт Израиля в конце сентября текущего года, и в этом плане ничего не нарушила. Причем еще пять лет назад журналистка открыто заявила, что вышла замуж за актера Максима Виторгана, чтобы иметь возможность выехать в Израиль (напомним, что артист - первый муж журналистки, второй супруг - режиссер Константин Богомолов). Но, как оказалось, возможностью получить паспорт она воспользовалась всего месяц назад.