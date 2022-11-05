Алла Духова раскрыла подробности конфликта с Аллой Пугачевой

Хореограф Алла Духова раскрыла подробности конфликта с певицей Аллой Пугачевой из-за участия ее дочери певицы Кристины Орбакайте в шоу-балете TODES.
По словам хореографа, она была в хороших отношениях с Примадонной. Исполнительница всего лишь в шутку выразила недовольство из-за количества номеров Орбакайте в одном из шоу балета.
«Алла Пугачева видео посмотрела и в своей манере оценила, как составлена программа. Так как это был концерт TODES, а не Кристины Орбакайте, у нас было около 20 номеров, а у Кристины Орбакайте в районе семи. И Пугачева, шутя, говорит: "Что же вы мою доченьку обижаете?". Всего лишь юмор, без претензий, а раздули столько всего», — заявила Духова в интервью порталу «СтарХит».
СМИ тогда раздули нешуточный скандал из этой истории. В Сети до сих пор ходит множество сплетен о якобы конфликтах Пугачевой из-за выступлений Орбакайте.