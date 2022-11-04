«А чего меня забыли?» Павлиашвили тоже хотел  спеть с SHAMANом

Лариса Долина сообщила, что вместе с другими вокалистами приняла участие в проекте ко Дню народного единства. Звезда разместила в микроблоге видео на песню Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом SHAMAN, «Встанем». Об этом пишет teleprogramma.pro.
«Я, Надежда Бабкина, Олег Газманов, Николай Басков, Григорий Лепс, Александр Маршал, Стас Михайлов, Николай Расторгуев, Сергей Лазарев, продюсерский центр Игоря Матвиенко при поддержке «Российской музыкальной ассоциации», SHAMAN, Зара, Ая (гр. Город 312), Виктория Дайнеко, Александр Ф. Скляр приняли участие в проекте ко Дню народного единства», - написала Долина.
Певец Сосо Павлиашвили в комментариях написал, что и он был бы не прочь поучаствовать в этом клипе.
«А чего меня забыли? Я камнями не кидаюсь…и не матерюсь во время записи. Песня шикарная. Поздравляю от души».
Петр Захаров, который победил в седьмом сезоне шоу «Голос», заявил, что певец SHAMAN – это своеобразный молодежный проект, через который нынешнему поколению помогают обрести чувство патриотизма.