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21 минуту назад

«А чего меня забыли?» Павлиашвили тоже хотел  спеть с SHAMANом

Ирина Лебедева

Лариса Долина сообщила, что вместе с другими вокалистами приняла участие в проекте ко Дню народного единства. Звезда разместила в микроблоге видео на песню Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом SHAMAN, «Встанем». Об этом пишет teleprogramma.pro.

«А чего меня забыли?» Павлиашвили тоже хотел спеть с SHAMANом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я, Надежда Бабкина, Олег Газманов, Николай Басков, Григорий Лепс, Александр Маршал, Стас Михайлов, Николай Расторгуев, Сергей Лазарев, продюсерский центр Игоря Матвиенко при поддержке «Российской музыкальной ассоциации», SHAMAN, Зара, Ая (гр. Город 312), Виктория Дайнеко, Александр Ф. Скляр приняли участие в проекте ко Дню народного единства», - написала Долина.

Певец Сосо Павлиашвили в комментариях написал, что и он был бы не прочь поучаствовать в этом клипе.

«А чего меня забыли? Я камнями не кидаюсь…и не матерюсь во время записи. Песня шикарная. Поздравляю от души».

Петр Захаров, который победил в седьмом сезоне шоу «Голос», заявил, что певец SHAMAN – это своеобразный молодежный проект, через который нынешнему поколению помогают обрести чувство патриотизма.

Шоу-бизнес,Ярослав Дронов,Петр Захаров,Сосо Павлиашвили,Олег Газманов,Александр Скляр,Александр Маршал,Лариса Долина,Виктория Дайнеко,Надежда Бабкина,Стас Михайлов,Игорь Матвиенко,Николай Расторгуев,Сергей Лазарев,Григорий Лепс,Николай Басков,
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