«А чего меня забыли?» Павлиашвили тоже хотел  спеть с SHAMANом

Лариса Долина сообщила, что вместе с другими вокалистами приняла участие в проекте ко Дню народного единства. Звезда разместила в микроблоге видео на песню Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом SHAMAN, «Встанем». Об этом пишет teleprogramma.pro.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Певец Сосо Павлиашвили в комментариях написал, что и он был бы не прочь поучаствовать в этом клипе.

«А чего меня забыли? Я камнями не кидаюсь…и не матерюсь во время записи. Песня шикарная. Поздравляю от души».