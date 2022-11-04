В новом патриотическом ролике SHAMANа задействованы звезды шоу-бизнеса

«Родные, за более чем тысячелетнюю историю нашей Родины, она неоднократно сталкивалась с угрозой национальному суверенитету, стояла на грани распада и гибели. И каждый раз, благодаря мужеству, самоотверженности и героизму нашего народа право на жизнь, на существование, на свою культуру и язык нам удавалось отстоять», — подписал роли SHAMAN.