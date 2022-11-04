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1 час назад

В новом патриотическом ролике SHAMANа задействованы звезды шоу-бизнеса

Ирина Лебедева

Российский певец SHAMAN выпустил ролик на песню «Встанем». В клипе патриотической направленности, снятом ко Дню народного единства снялись Николай Расторгуев, Николай Басков, Надежда Бабкина, Олег Газманов, Григорий Лепс и многие другие звезды, - информирует ФАН.

В новом патриотическом ролике SHAMANа задействованы звезды шоу-бизнеса
Фото: youtubeyoutube

Для создания клипа использовали кадры боевых действий специальной военной операции на Украине, а также кадры с открытия восстановленного мемориала Донбасса - обелиска на Саур-Могиле.

«Родные, за более чем тысячелетнюю историю нашей Родины, она неоднократно сталкивалась с угрозой национальному суверенитету, стояла на грани распада и гибели. И каждый раз, благодаря мужеству, самоотверженности и героизму нашего народа право на жизнь, на существование, на свою культуру и язык нам удавалось отстоять», — подписал роли SHAMAN.

Песня «Встанем» продолжила цикл патриотических композиций молодого певца. Ранее он выпустил песню и клип под названием «Я русский».

Как заявляет сам музыкант, он не пользуется услугами продюсеров и продвигает себя сам.

Шоу-бизнес,Олег Газманов,Надежда Бабкина,Николай Расторгуев,Григорий Лепс,Николай Басков,
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