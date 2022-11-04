Пригожин объяснил, почему Валерия не станет второй Примадонной

Иосиф Пригожин уверен, что даже после того, как Алла Пугачева уехала из страны, его супруга Валерия не станет второй Примадонной.
«Она не будет второй, потому что она всегда первая. Это недооцененный бриллиант. Именно такие как Валерия должны стать символом России. И я это говорю не как муж, а как человек, хорошо ее знающий», - заявил продюсер.
Он считает певицу не только талантливой исполнительницей, но и порядочным человеком, никогда не запачкавшимся ни в каком скандале, - рассказывают day.ru.
«Валерия несет своим пением счастье, свет, солнце. Это безупречный во всех смыслах человек», - считает продюсер.
Ранее Валерия объявила об отмене всех своих сольных концертов в ближайшее время. Об этом она сообщила в социальных сетях. Артистка попросила поклонников отнестись к ее решению с пониманием. По ее мнению, в «сегодняшних обстоятельствах» неуместно давать концерты.