Плющенко предложил бесплатно выступить на Донбассе

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко готов без всяких вознаграждений выступить перед зрителями, военными и гражданскими, в ДНР и ЛНР. Об этом рассказывает «Московский Комсомолец».

«В случае поддержки министерства спорта России , Госдумы РФ , службы безопасности, чтобы это все было сделано грамотно», - высказал свои пожелания спортсмен.

Пока это всего лишь инициатива Евгения.

«Но я открыт для этого. И готов лично откататься бесплатно», - резюмировал Плющенко.

Плющенко является двукратным олимпийским чемпионом - в мужском одиночном катании (2006) и в командном турнире (2014). Также на его счету две серебряные медали Игр в мужском одиночном катании (2002, 2010). Фигурист три раза становился чемпионом мира (2001, 2003, 2004) и семь раз - чемпионом Европы.