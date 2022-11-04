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1 час назад

Плющенко предложил бесплатно выступить на Донбассе

Ирина Лебедева

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко готов без всяких вознаграждений выступить перед зрителями, военными и гражданскими, в ДНР и ЛНР. Об этом рассказывает «Московский Комсомолец».

Плющенко предложил бесплатно выступить на Донбассе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В случае поддержки министерства спорта России, Госдумы РФ, службы безопасности, чтобы это все было сделано грамотно», - высказал свои пожелания спортсмен.

Пока это всего лишь инициатива Евгения.

«Но я открыт для этого. И готов лично откататься бесплатно», - резюмировал Плющенко.

Плющенко является двукратным олимпийским чемпионом - в мужском одиночном катании (2006) и в командном турнире (2014). Также на его счету две серебряные медали Игр в мужском одиночном катании (2002, 2010). Фигурист три раза становился чемпионом мира (2001, 2003, 2004) и семь раз - чемпионом Европы.

Шоу-бизнес,Евгений Плющенко,Минспорт России,Госдума,
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