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26 минут назад

Барановская в свое время пожертвовала карьерой ради Аршавина

Ирина Лебедева

Телеведущая Юлия Барановская рассталась со своим гражданским супругом футболистом Андреем Аршавиным девять лет назад. Сейчас, вспоминая об оставшейся в прошлом семейной жизнью со спортсменом, Юлия рассказала, что из-за него отказалась от карьеры радиоведущей.

Барановская в свое время пожертвовала карьерой ради Аршавина
Фото: YouTubeYouTube

Андрей настаивал, чтобы жена занималась только домом и семьей, - пишет «Учительская газета».

«Начиналось все с маленькой программы на радио. Но Андрей Аршавин как-то не очень на это реагировал. Вообще тогда моей работой больше были семейная жизнь, материнство. И я с легкостью оставила ту радиопередачу и свою первую радиостанцию», - сообщила Барановская.

После расставания с Аршавиным Юлия смогла сделать карьеру на телевидении.

Алиса Казьмина стала первой официальной супругой футболиста Андрея Аршавина. Ради новой возлюбленной мужчина бросил гражданскую жену Юлию Барановскую, которая в тот момент ждала их третьего совместного ребенка. Но и этот союз не продержался долго.

Шоу-бизнес,Алиса Казьмина,Юлия Барановская,Андрей Аршавин,
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