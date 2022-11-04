Барановская в свое время пожертвовала карьерой ради Аршавина

«Начиналось все с маленькой программы на радио. Но Андрей Аршавин как-то не очень на это реагировал. Вообще тогда моей работой больше были семейная жизнь, материнство. И я с легкостью оставила ту радиопередачу и свою первую радиостанцию», - сообщила Барановская.