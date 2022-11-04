Барановская в свое время пожертвовала карьерой ради Аршавина

Телеведущая Юлия Барановская рассталась со своим гражданским супругом футболистом Андреем Аршавиным девять лет назад. Сейчас, вспоминая об оставшейся в прошлом семейной жизнью со спортсменом, Юлия рассказала, что из-за него отказалась от карьеры радиоведущей.
Андрей настаивал, чтобы жена занималась только домом и семьей, - пишет «Учительская газета».
«Начиналось все с маленькой программы на радио. Но Андрей Аршавин как-то не очень на это реагировал. Вообще тогда моей работой больше были семейная жизнь, материнство. И я с легкостью оставила ту радиопередачу и свою первую радиостанцию», - сообщила Барановская.
После расставания с Аршавиным Юлия смогла сделать карьеру на телевидении.
Алиса Казьмина стала первой официальной супругой футболиста Андрея Аршавина. Ради новой возлюбленной мужчина бросил гражданскую жену Юлию Барановскую, которая в тот момент ждала их третьего совместного ребенка. Но и этот союз не продержался долго.