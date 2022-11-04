Керимова выступила в защиту Киркорова

«Все эти заявления нужно пропускать мимо ушей. Филипп – гений земли русской. Он уже на протяжении тридцати лет прославляет нашу страну во всех странах мира. Ни один артист не достиг того, чего достиг Киркоров. Поэтому не стоит обращать внимания на слова разных людей. Никто Филиппа высокого звания «Народный артист России» не лишит. Не они ему его давали! Это звание он получил благодаря любви зрителей, которые на протяжении тридцати лет заполняют до отказа залы на его концертах. Филипп относится ко всему спокойно. Вы же понимаете, за годы работы в шоу-бизнесе он сталкивался с подобным не раз. Это все ужасно на самом деле», - уверена Керимова.