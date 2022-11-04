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58 минут назад

Керимова выступила в защиту Киркорова

Ирина Лебедева

Звездный дизайнер Аника Керимова считает, что на все скандалы, в которые вовлечен Филипп Киркоров, не стоит даже внимания обращать. А уж на слова Виктории Бони о том, что она якобы собирается создать петицию, чтобы лишить поп-короля звания народного артиста – особенно, - сообщает портал prozvezd

Керимова выступила в защиту Киркорова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Все эти заявления нужно пропускать мимо ушей. Филипп – гений земли русской. Он уже на протяжении тридцати лет прославляет нашу страну во всех странах мира. Ни один артист не достиг того, чего достиг Киркоров. Поэтому не стоит обращать внимания на слова разных людей. Никто Филиппа высокого звания «Народный артист России» не лишит. Не они ему его давали! Это звание он получил благодаря любви зрителей, которые на протяжении тридцати лет заполняют до отказа залы на его концертах. Филипп относится ко всему спокойно. Вы же понимаете, за годы работы в шоу-бизнесе он сталкивался с подобным не раз. Это все ужасно на самом деле», - уверена Керимова.

Более того, в пику злопыхателям, Аника заявила, что Киркорова, напротив. Следует отметить высокой наградой.

«Я вообще считаю, что Филиппа необходимо наградить орденом «За заслуги перед отечеством. Он столько сделал для нашей страны, что остальным об этом можно только мечтать».

Певец Филипп Киркоров является одним из самых высокооплачиваемых артистов российской эстрады.

Шоу-бизнес,Виктория Боня,Филипп Киркоров,
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