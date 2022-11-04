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1 час назад

Водонаеву раскритиковали за фото в прозрачном платье

Мослента

Фото в прозрачном платье опубликовала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), телеведущая Алена Водонаева. Некоторые подписчики критично высказались о снимке.

Водонаеву раскритиковали за фото в прозрачном платье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В кадре Водонаева сидит на возвышении на фоне лесного пейзажа. Помимо прозрачного платья, на ней есть только браслеты. Обнаженную грудь звезда закрасила в фоторедакторе.

@alenavodonaeva

«Ретушь не отражает суть этой фотосессии. Нужно либо делать дерзко и смело, либо не делать вообще никак», «А почему самое интересное закрашено?», «Что с пальцами на ногах?» — отреагировали на увиденное фолловеры.

Большинству подписчиков телеведущей фото все же понравилось. Многие отметили, что и сама модель, и платье очень красивые.

Ранее Водонаева высказалась о новой беременности. Она сделала это в ответ на вопрос одного из фолловеров о том, есть ли у ее сына Богдана сводные братья или сестры.

Шоу-бизнес,Алена Водонаева,
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