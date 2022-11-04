Водонаеву раскритиковали за фото в прозрачном платье

Фото в прозрачном платье опубликовала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), телеведущая Алена Водонаева. Некоторые подписчики критично высказались о снимке.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В кадре Водонаева сидит на возвышении на фоне лесного пейзажа. Помимо прозрачного платья, на ней есть только браслеты. Обнаженную грудь звезда закрасила в фоторедакторе.

@alenavodonaeva

«Ретушь не отражает суть этой фотосессии. Нужно либо делать дерзко и смело, либо не делать вообще никак», «А почему самое интересное закрашено?», «Что с пальцами на ногах?» — отреагировали на увиденное фолловеры.

Большинству подписчиков телеведущей фото все же понравилось. Многие отметили, что и сама модель, и платье очень красивые.