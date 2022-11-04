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20 минут назад

Без памятника и оградки: так выглядит сейчас могила Градского

Ирина Лебедева

Александру Градскому 3 ноября могло бы исполниться 73 года. И дата его ухода из жизни недалеко – 28 ноября. Блогер и поклонник таланта Градского Андрей Флор приехал на Ваганьковское кладбище с букетом белых роз. Но родственников и друзей знаменитого певца он там не встретил, - рассказывает «Комсомольская Правда». На кладбище были только телевизионщики.

Без памятника и оградки: так выглядит сейчас могила Градского
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сама могила выглядит достаточно скромно и неприметно – пока нет ни оградки, ни памятника, увядшие цветы, дере6вянный крест и черно-белая фотография. Остался лишь венок с надписью «Наставнику от благодарных учеников».

Тем временем родные и близкие Градского ведут масштабные судебные тяжбы за наследство мэтра. В процесс вовлечены вдова музыканта с двумя детьми, старшие дети певца, его экс-супруга. Есть информация, что на своих правах будет настаивать и сестра покойного.

В начале 2022 года, вскоре после того, как Александр Градский ушел из жизни, на его жену Марину Коташенко напал преступник. Он ударил женщину по голове, ворвался в ее дом и вынудил вдову музыканта отдать ему 100 миллионов рублей.

Преступника поймали сразу же после того, как Коташенко обратилась в полицию. Он получил наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Шоу-бизнес,Марина Коташенко,Александр Градский,
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