Без памятника и оградки: так выглядит сейчас могила Градского

Александру Градскому 3 ноября могло бы исполниться 73 года. И дата его ухода из жизни недалеко – 28 ноября. Блогер и поклонник таланта Градского Андрей Флор приехал на Ваганьковское кладбище с букетом белых роз. Но родственников и друзей знаменитого певца он там не встретил, - рассказывает «Комсомольская Правда». На кладбище были только телевизионщики.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Сама могила выглядит достаточно скромно и неприметно – пока нет ни оградки, ни памятника, увядшие цветы, дере6вянный крест и черно-белая фотография. Остался лишь венок с надписью «Наставнику от благодарных учеников».

Тем временем родные и близкие Градского ведут масштабные судебные тяжбы за наследство мэтра. В процесс вовлечены вдова музыканта с двумя детьми, старшие дети певца, его экс-супруга. Есть информация, что на своих правах будет настаивать и сестра покойного.

В начале 2022 года, вскоре после того, как Александр Градский ушел из жизни, на его жену Марину Коташенко напал преступник. Он ударил женщину по голове, ворвался в ее дом и вынудил вдову музыканта отдать ему 100 миллионов рублей.