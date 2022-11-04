«Он просто хайпует»: коллега Разина о идее возродить «Ласковый май»

Андрей Разин вновь привлек к себе внимание публики. Скандальный продюсер заявил, что намерен запустить проект «Ласковый май» и собрать группу из молодых артистов, а все видеоролики, где поет Юрий шатунов, удалить из сети.
Планы Разина не вызвали поддержки у его коллег по цеху. Так, Продюсер и режиссер Дмитрий Ашуров в беседе с 5-tv.ru поделился мнением, что Андрей Разин живет вчерашним днем. Ничего подобного прежнему «Ласковому маю» он создать не сможет.
«Он должен понимать как продюсер, что спродюсировал ты хороший проект, проект удался, и нужно уметь признавать, что закончена ипостась „Ласкового мая“ в таком формате, как она была. Исполнитель Юрий Шатунов при жизни был большим молодцом, талантливым человеком и жил в ногу со временем. А вот Андрей Разин всю жизнь живет вчерашним днем. Можно было бы сказать, что это от старости, что он начинает тосковать. Но у него это все время. Он просто хайпует», — уверен Ашуров.
Певец, композитор и телеведущий Игорь Корнелюк в интервью iReactor высказался против перезапуска группы «Ласковый май» под прежним названием.
По его словам, явление коллектива закончилось еще в начале 1990-х годов прошлого века, поэтому он уже никогда не будет прежним. Кроме того, по его мнению, смена бренда будет честным поступком по отношению к музыканту Юрию Шатунову.