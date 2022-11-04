«Он просто хайпует»: коллега Разина о идее возродить «Ласковый май»

«Он должен понимать как продюсер, что спродюсировал ты хороший проект, проект удался, и нужно уметь признавать, что закончена ипостась „Ласкового мая“ в таком формате, как она была. Исполнитель Юрий Шатунов при жизни был большим молодцом, талантливым человеком и жил в ногу со временем. А вот Андрей Разин всю жизнь живет вчерашним днем. Можно было бы сказать, что это от старости, что он начинает тосковать. Но у него это все время. Он просто хайпует», — уверен Ашуров.