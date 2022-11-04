Собчак рассказала о жизни в Израиле

Ксения Собчак на своем YouTube- канале показала сюжет об Израиле, в котором представила интервью с россиянами, переехавшими на Землю обетованную. Также она поделилась личными впечатлениями о жизни за границей.
«Одна из особенностей Израиля — это количество людей с оружием на улицах. Я лично больше нигде столько не видела. При этом, это могут быть не только военные, но и гражданские. Сначала это немного пугает. Потом понимаешь, что, по сути, все соседи Израиля, как у нас бы сказали, — недружественные страны. И тем, кто сюда приезжает за безопасностью, надо это понимать», - рассказала журналистка.
Как информирует СтарХит, паспорт Израиля был выдан Ксении 20 сентября 2022 года. По этому паспорту она уехала в Литву после задержания ее коммерческого директора Кирилла Суханова, подозреваемого в вымогательстве.
Сенатор Людмила Нарусова заявила, что ее дочь, журналистка Ксения Собчак, скоро вернется в Россию. Об этом она сообщила РИА Новости.