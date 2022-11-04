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41 минуту назад

Собчак рассказала о жизни в Израиле

Ирина Лебедева

Ксения Собчак на своем YouTube- канале показала сюжет об Израиле, в котором представила интервью с россиянами, переехавшими на Землю обетованную. Также она поделилась личными впечатлениями о жизни за границей.

Собчак рассказала о жизни в Израиле
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Одна из особенностей Израиля — это количество людей с оружием на улицах. Я лично больше нигде столько не видела. При этом, это могут быть не только военные, но и гражданские. Сначала это немного пугает. Потом понимаешь, что, по сути, все соседи Израиля, как у нас бы сказали, — недружественные страны. И тем, кто сюда приезжает за безопасностью, надо это понимать», - рассказала журналистка.

Как информирует СтарХит, паспорт Израиля был выдан Ксении 20 сентября 2022 года. По этому паспорту она уехала в Литву после задержания ее коммерческого директора Кирилла Суханова, подозреваемого в вымогательстве.

Сенатор Людмила Нарусова заявила, что ее дочь, журналистка Ксения Собчак, скоро вернется в Россию. Об этом она сообщила РИА Новости.

Шоу-бизнес,Кирилл Суханов,Людмила Нарусова,Ксения Собчак,
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