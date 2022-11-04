Собчак рассказала о жизни в Израиле

«Одна из особенностей Израиля — это количество людей с оружием на улицах. Я лично больше нигде столько не видела. При этом, это могут быть не только военные, но и гражданские. Сначала это немного пугает. Потом понимаешь, что, по сути, все соседи Израиля, как у нас бы сказали, — недружественные страны. И тем, кто сюда приезжает за безопасностью, надо это понимать», - рассказала журналистка.