Стал известен новый партнер Медведевой по «Ледниковому периоду»

Актер Федор Федотов станет новым партнером российской фигуристки Евгении Медведевой в шоу «Ледниковый период». Об этом пишет «Спорт-Экспресс» со ссылкой на источник.
Отмечается, что Федотов - постоянный участник проекта. Ранее он выступал в паре с фигуристкой Татьяной Волосожар.
Источник уточнил, что съемки шоу с Медведевой и Федотовым начнутся в субботу, 5 ноября.
Напомним, что Медведева выступала в паре с блогером Даней Милохиным. Она осталась одна после его заявления о досрочном выходе из проекта по причине «усталости». В результате, фигуристка была вынуждена пропустить съемки 26 и 27 октября.