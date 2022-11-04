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42 минуты назад

Стал известен новый партнер Медведевой по «Ледниковому периоду»

Илья Родин

Актер Федор Федотов станет новым партнером российской фигуристки Евгении Медведевой в шоу «Ледниковый период». Об этом пишет «Спорт-Экспресс» со ссылкой на источник.

Отмечается, что Федотов - постоянный участник проекта. Ранее он выступал в паре с фигуристкой Татьяной Волосожар.

Источник уточнил, что съемки шоу с Медведевой и Федотовым начнутся в субботу, 5 ноября.

Даня Милохин покинул "Ледниковый период" и улетел из России

Напомним, что Медведева выступала в паре с блогером Даней Милохиным. Она осталась одна после его заявления о досрочном выходе из проекта по причине «усталости». В результате, фигуристка была вынуждена пропустить съемки 26 и 27 октября.

Шоу-бизнес,Видео,Евгения Медведева,Татьяна Волосожар,
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