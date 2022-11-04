Стал известен новый партнер Медведевой по «Ледниковому периоду»

Актер Федор Федотов станет новым партнером российской фигуристки Евгении Медведевой в шоу «Ледниковый период». Об этом пишет «Спорт-Экспресс» со ссылкой на источник.

Отмечается, что Федотов - постоянный участник проекта. Ранее он выступал в паре с фигуристкой Татьяной Волосожар.

Источник уточнил, что съемки шоу с Медведевой и Федотовым начнутся в субботу, 5 ноября.