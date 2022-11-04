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1 час назад

Продюсер: «Считаю, что Киркорову нанесен большой урон»

Ирина Лебедева

На прошедшем в Ташкенте концерте Филиппа Киркорова произошел неприятный инцидент. Во время исполнения хита «Цвет настроения синий» у зрителей создалось впечатление, что певец не попадал в ноты и «жевал» слова. Об этом пишет Экспресс Газета.

Продюсер: «Считаю, что Киркорову нанесен большой урон»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как объяснил музыкальный продюсер Дмитрий Ашуров, поп-короля могли подставить.

«Обычно перед концертом организатору предъявляют технический райдер. И иногда бывает, что качественное оборудование подменяют на аналоговое, китайское. Либо Киркоров не провел саунд-чек, либо звукорежиссер артиста прошляпил этот момент. Возможно, и местные не справились», - сказал Ашуров.

Продюсер отметил, что Филипп Бедросович никогда не позволяет себе небрежно отнестись к своим зрителям.

«У него не было ситуаций, чтоб он выходил неподготовленным. А тут мы слышим, что звук ужасный. Считаю, что Киркорову нанесли большой урон», — констатировал Ашуров. Возможно, будет проведен тщательный разбор этого вопроса.

Певец Филипп Киркоров является одним из самых высокооплачиваемых артистов российской эстрады.

Шоу-бизнес,Филипп Киркоров,
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