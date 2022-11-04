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32 минуты назад

Шаляпин заявил, что вместо Киркорова и Наргиз слушает Кубанский казачий хор

Газета.Ru

Певец Прохор Шаляпин заявил, что ему безразличны ссоры между артистами Филиппом Киркоровым и Наргиз, так как он их не слушает. Музыкант не собирается вступаться за кого-либо из них. Его слова передает PROzvezd.

Шаляпин прокомментировал ссору между Киркоровым и Наргиз
Фото: Газета.Ru Газета.Ru

«Лично мне безразличны и Киркоров и Наргиз. Я слушаю хор имени Пятницкого и Кубанский Казачий Хор», — подчеркнул Шаляпин.

Скандал начался с видео, в котором Наргиз ругается матом, увидев афишу Киркорова в Ташкенте. В ответ артист напомнил исполнительнице, что она изгнана на 50 лет из России за оскорбления в адрес граждан и властей. Он указал, что сейчас купается в овациях, а «Наргиз сочится ядом в забвении». «Она удивляется, почему она не стала звездой, а ты на рожу-то свою смотрела в зеркало? Ты себя-то видела, уродина?» — сказал Киркоров. Вскоре за Наргиз вступилась Виктория Боня.

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